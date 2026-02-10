Александр Седов возглавил АНО «Информационный центр Нижнего Новгорода»
Автономная некоммерческая организация «Информационный центр Нижнего Новгорода» зарегистрирована в ЕГРЮЛ 5 февраля 2026 года. Ее директором стал нижегородский журналист Александр Седов, указано в выписке.
Фото: со страницы Александра Седова
АНО, учрежденная Нижним Новгородом, имеет сокращенное название «Медиахолдинг 1221» (1221 — год основания города, прим «Ъ»).
Как писал «Ъ-Приволжье», гордума утвердила создание этой организации в октябре 2025 года. Под руководство АНО перейдут муниципальные СМИ.