Александр Седов возглавил АНО «Информационный центр Нижнего Новгорода»

Автономная некоммерческая организация «Информационный центр Нижнего Новгорода» зарегистрирована в ЕГРЮЛ 5 февраля 2026 года. Ее директором стал нижегородский журналист Александр Седов, указано в выписке.

АНО, учрежденная Нижним Новгородом, имеет сокращенное название «Медиахолдинг 1221» (1221 — год основания города, прим «Ъ»).

Как писал «Ъ-Приволжье», гордума утвердила создание этой организации в октябре 2025 года. Под руководство АНО перейдут муниципальные СМИ.

