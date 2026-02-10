Куба перешла в режим энергосбережения

Перебои с электричеством, отсутствие бензина, авиатоплива и очереди в барах: “Ъ FM” выяснил, как сейчас живет Куба на фоне нефтяной блокады США. С 9 февраля дальнемагистральные рейсы не смогут заправляться на острове как минимум в течение месяца. Тем временем, по данным АТОР, в стране находится около 4 тыс. российских туристов. С какими проблемами они сталкиваются? Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Еще в пятницу, 6 февраля, на фоне ограниченных запасов топлива власти Кубы объявили о чрезвычайных мерах. С 9-го числа госкомпании перешли на четырехдневную рабочую неделю, студенты — на удаленку, а ж/д-транспорт — на график 8 через 8.

Основные туробъекты закрыты, постояльцев в отелях с низкой загрузкой переселяют в гостиницы покрупнее, рассказала жительница Гаваны и гид Наталья Стрелкова. И хотя в Российском союзе туриндустрии заверяют, что в курортных зонах отключения электроэнергии носят локальный характер и есть генераторы, их мощности хватает не всегда, говорит Наталья:

«Уже в самой Гаване отключают электричество на несколько дней. На островах Кайо-Коко, Паредон, Гильермо вообще закрываются все отели, потому что это очень дальние трансферы, на которые нет бензина. Оставили в Варадеро автобусный транспорт для перевозок в аэропорт и обратно. При этом закрывается бронирование номеров в отелях даже для кубинцев. Мне уже 12 человек написали, что сдали путевки».

За неделю интерес россиян к острову снизился почти на треть, подсчитали в сервисе «Слетать.ру». По словам гидов, клиенты отменяют путевки вплоть до весны, а турагентства не бронируют туры на осень, отмечают путешественники. В ночь на 9 февраля рейс компании «Россия» с задержкой почти на шесть часов в итоге улетел в Гавану без пассажиров. Некоторые успели приобрести билеты в Мексику, чтобы выбраться с острова. А после сообщений, что летная программа продолжается, осталось много вопросов. Вернут ли деньги за билеты и не зря ли были куплены новые, непонятно, сетуют путешественники.

Впрочем, ситуация напугала не всех. Если российский турист на что-то настроился, его уже ничто не остановит, иронизирует москвич Александр, рейс которого запланирован на 10 февраля:

«Люди заняты тем, что получают, скажем так, удовольствие от визита на Остров свободы. Мы не боимся, едем спокойно, не рассчитываем на какие-то неприятности с перелетом, возвращением обратно и так далее. Что будет потом, только одному Богу известно, а пока есть возможность, пока Куба остается привлекательной, мы решили ее посетить».

Не хватает на острове и бензина. За местную валюту его не купить даже с рук, только за доллары, рассказал житель Гаваны Маркус:

«Ситуация сильно ухудшилась, транспорт остановился. Доехать до работы просто не на чем, заправочные станции стоят закрытыми.

Нам говорят, что их закрыли ненадолго, просто чтобы организовать выдачу топлива гражданам, но я в это не верю. Цены поднялись буквально на все. На улице можно встретить людей, которые продают бензин с рук, но стоит он у них очень дорого, литр почти $5. Еда подорожала не меньше горючего».

Две трети необходимых энергоресурсов Куба получала, в основном из Венесуэлы, а также из Мексики и России. Сейчас местные власти планируют стимулировать развитие сектора возобновляемой энергии. А кубинцы — пить ром и отдыхать, отметила жительница Гаваны Наталья Стрелкова:

«По всем соцсетям на Кубе прошел призыв манифест, чтобы все, кто не согласен с ситуацией в стране, выходил на площадь Революции. Но людей на улице почти не было. У многих отелей сторожат военные, очень много полицейских. При этом народ веселится с воскресенья, у всех кафешек очереди. Я целых 40 минут ловила такси, машин нет, одни мотоциклы. Город вообще полупустой из-за ситуации с транспортом».

Президент США Дональд Трамп ранее допускал, что, Куба станет свободной, если «несостоявшаяся страна» захочет заключить сделку. Детали он не пояснял. Зато Марко Рубио уже не раз отмечал, что Вашингтон хотел бы видеть на острове смену режима.

Екатерина Вихарева