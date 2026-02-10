Татарстан обогнал Московскую область по росту доли отказов по розничным кредитам
В Татарстане в январе зафиксирован один из самых существенных в стране ростов доли отказов по заявкам на розничные кредиты. Показатель увеличился на 5,9 процентного пункта по сравнению с январем 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Татарстан уступил только Москве, где рост составил 6,2 п.п. За ним следуют Самарская область (+5,8 п.п.), Московская область (+5,4 п.п.) и Санкт-Петербург (+5,1 п.п.).
В целом по России доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в январе составила 82,7%. Это на 4,4 п.п. выше уровня января 2025 года.