Спор из-за парковочного места в Кронштадте довел до поджога иномарки

Автомобиль Nissan Qashqai полностью сгорел во дворе дома 19 по Советской улице в Кронштадте. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, причиной происшествия стал спор из-за парковочного места.

Сообщение о возгорании поступило правоохранителям ночью 9 февраля. Принадлежащая 33-летнему потерпевшему иномарка полностью сгорела. Ущерб оценивается в 1,4 млн рублей.

Утром того же дня у дома 46 на улице Аммермана полицейские задержали 43-летнего петербуржца. В ведомстве предварительно установили, что до поджога между мужчинами разгорелся конфликт из-за парковочного места. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Татьяна Титаева