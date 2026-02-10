Соликамский магниевый завод засекретит новый состав совета директоров

Совет директоров ОАО «Соликамский магнитный завод» рассмотрел предложения акционеров о выдвижении кандидатов в новый состав этого органа управления предприятием и ревизионную комиссию. Как свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации, в совет директоров на годовом заседании будет предложено девять кандидатур, а в состав ревизионной комиссии — пять. Имена всех предполагаемых членов руководства СМЗ не раскрываются.

Как указано в сообщении, персональная информация кандидатур в руководство предприятия не раскрывается в соответствии с двумя документами, принятыми правительством РФ в 2023 году. В частности, речь идет о постановлении «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ “Об акционерных обществах” и “О рынке ценных бумаг”», а также о постановлении «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации», подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ОАО «СМЗ» — старейший из ныне действующих магниевых заводов в мире. На его долю приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Чистый убыток общества за девять месяцев 2025 года составил свыше 2 млрд руб.