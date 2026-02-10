Депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов выступил против поправок в генплан Тольятти

Парламентарий Самарской губернской думы, бывший депутат думы Тольятти Максим Гусейнов направил в тольяттинскую администрацию возражения по поводу изменений в генплан города, предполагающих вырубку леса. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Как пояснил Максим Гусейнов, чиновники предлагают проложить дороги через территорию городского леса, например, прорубить просеки от ул. Кунеевской до ул. Механизаторов и от ул. Комсомольской до трассы М-5.

«Строительство трассы предполагает вырубку леса, который и так никак не может восстановиться после пожаров. Но кроме этого дорога проходит вблизи скважин водозабора питьевой воды для Центрального района и может быть опасность их загрязнения. Насколько мне известно, никто еще не проводил исследования всех экологических рисков этого проекта»,— отметил депутат.

Сейчас проект генерального плана Тольятти вынесен на общественные обсуждения. Свое мнение можно оставить на сайте городской администрации.

Сабрина Самедова