В Прикамье возбуждено дело после попадания подростков под снежный обвал

Следственным отделом по Горнозаводску СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Как сообщает телеграм-канал «Новости Горнозаводска», это решение было принято после того, как на трех подростков сошла снежная лавина с крыши. Инцидент произошел вечером 9 февраля у здания на ул. Гипроцемента, 32а. Следствие должно установить, проводилась ли своевременная очистка крыши. Расследование взято на контроль руководителем краевого управления СУ СКР по Пермскому краю.