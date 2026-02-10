В России введен первый национальный стандарт на чак-чак. ГОСТ устанавливает единые требования к составу, качеству и безопасности десерта, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России начал действовать первый ГОСТ на чак-чак

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В России начал действовать первый ГОСТ на чак-чак

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Стандарт дает официальное определение блюда и описывает технологию его приготовления. В документе закреплены допустимые ингредиенты и их пропорции, а также физико-химические показатели, включая влажность и содержание сахара. Кроме того, регламентированы требования к аромату, вкусу, цвету, консистенции и форме изделия, а также правила упаковки, маркировки, транспортировки и хранения.

ГОСТы в России носят рекомендательный характер и становятся обязательными для производителя в случае заявления о соответствии продукции национальному стандарту.

Чак-чак — это традиционный татарский десерт из обжаренных во фритюре кусочков пресного теста, залитых медовым сиропом.

Анна Кайдалова