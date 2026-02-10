Сдвоенные «Ласточки» между Москвой и Нижним Новгородом запустят 20 и 24 февраля

Состав скоростного поезда №723 «Ласточка» по маршруту Москва — Нижний Новгород удвоят в февральские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из Москвы десятивагонный состав отправится 20 февраля в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13. 24 февраля скоростной поезд выйдет из Нижнего Новгорода в 04:51 и прибудет в столицу в 09:09.

Галина Шамберина