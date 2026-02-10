Токаев заявил об отходе Казахстана от суперпрезидентской формы правления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна окончательно отказывается от суперпрезидентской формы правления, переходя к системе президентской республики с авторитетным и влиятельным парламентом. Об этом он сообщил на расширенном заседании правительства, передает Tenginews.

Господин Токаев подчеркнул, что нормы, заложенные в проект новой конституции Казахстана, закрепляют логику развития политической системы на основе концепции «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство». По словам главы государства, предлагаемые изменения вместе с конституционной реформой 2022 года ставят вопрос о полной перезагрузке конституционных основ страны.

Президент Казахстана добавил, что речь идет о создании новой системы управления государством, которая позволит перераспределить властные полномочия, усилить баланс в системе сдержек и противовесов и повысить эффективность политических институтов. В проекте новой конституции также четче отражен принцип «не человек для государства, а государство для человека». Это итог последовательной работы правительства с 2019 года, заключил Касым-Жомарт Токаев.

Проект новой конституции Казахстана опубликован 31 января. По нему планируется внести поправки в 77 из 101 действующей статьи. Ответственна за реализацию реформы специальная Конституционная комиссия. Орган состоит из 130 человек, его возглавляет председатель Конституционного суда.