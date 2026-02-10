В 2025 году единовременную субсидию на старт собственного дела в Татарстане получили 323 человека. Об этом сообщает пресс-служба кадрового центра «Работа России» в республике.

В 2025 году 323 татарстанца получили выплаты на открытие бизнеса

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Большую часть из них составили женщины — единовременную выплату получили 274 жительницы Татарстана. Размер выплаты составил 145,1 тыс. руб. Кроме того, получатели проходили сопровождение при подготовке бизнес-планов и оформлении деятельности.

Наиболее востребованными направлениями для бизнеса среди жительниц Татарстана стали услуги в сфере красоты, производства и торговли, дополнительного образования, массажных услуг и животноводства.

Анна Кайдалова