На четырех водохранилищах Удмуртии начнут снижать уровень воды

Сегодня, 10 февраля, на Ижевском пруду начались работы по предполоводному понижению уровня воды. Они пройдут еще на трех крупных водохранилищах Удмуртии. Планируемая интенсивность — от 1 до 3 см/сутки. Работы продлятся до 20 марта, сообщает минприроды региона.

Фото: Минприроды Удмуртии

«Это необходимо для создания аккумулирующей емкости водохранилищ и предотвращения переполнения водоемов паводковыми водами до того, как начнется массовое таяние снега»,— говорится в сообщении.

Среди других гидроузлов республики работы пройдут:

С 27 февраля — гидроузел на реке Камбарка в Камбарке. Интенсивность сработки уровней от 1 до 2 см/сутки.

С 3 марта — на реке Пудем в поселке Пудем Ярского района. Интенсивность — от 2 до 3 см/сутки.

С 10 марта — гидроузел на реке Вотка в Воткинске. Интенсивность — от 1 до 2 см/сутки.

Жителей и гостей Удмуртии просят соблюдать осторожность и не выходить на лед в течение работ.

Владислав Галичанин