«Эталон» привлек инвесторов

Группа «Эталон» получила заявки на приобретение порядка 411 млн акций в рамках SPO, сообщили в самой компании. В частности, мажоритарный акционер девелопера АФК «Система» подал заявку на 377 млн акций, дочерняя компания группы — на 22 млн акций для формирования пула Программы LTI. Эта программа предполагает долгосрочную мотивационную программу менеджмента.

Совет директоров установил цену в размере 46 руб. за одну акцию. Общий объем средств, который девелопер намерен привлечь в ходе SPO, может составить 18,4 млрд руб. Из этой суммы часть пойдет на развитие компании и сокращение ее долговой нагрузки. Еще 14,1 млрд руб. — на оплату сделки по приобретению активов АО «Бизнес-Недвижимость». Портфель АО «Бизнес-Недвижимость» включает 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге. «Эталон» планирует использовать их для строительства жилых и коммерческих проектов классов премиум и бизнес.

Группа «Эталон» основана в 1987 году. Ее портфель насчитывает более 9 млн кв. м реализованных проектов. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», объем текущего строительства компании — 1,1 млн кв. м. Мажоритарным акционером считается АФК «Система», также среди учредителей застройщика — арабская инвесткомпания Mubadala с пакетом в размере 6,3%, который она приобрела в 2021 году. В 2024 году выручка «Эталона» выросла на 44%, до 130,9 млрд руб., чистый убыток увеличился почти в два раза, до 6,9 млрд руб.

Дарья Андрианова