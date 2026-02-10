Для поиска зарубежных активов у бывшего вице-премьера края привлекли юрфирму

Финансовый управляющий бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой обратился в Арбитражный суд Пермского края с просьбой привлечь ООО «Шмидт и Шмидт» к делу о банкротстве для поиска имущества должника за границей. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. Стоимость услуг составила 11 тыс. руб.

Исходя из материалов дела, в Италии у должника имелось недвижимое имущество. Финансовым управляющим из общих источников установлено, что получить информацию из реестра недвижимости Италии возможно через адвоката, нотариуса или компанию, сопровождающую вопросы недвижимости. Статус арбитражного управляющего не предполагает наличие знаний и навыков по иностранному праву и осуществляется только через профессиональных представителей, поэтому ходатайство о привлечении общества к сопровождению банкротства было удовлетворено.

Напомним, в сентябре 2024 года госпожа Лопаева была осуждена к четырем годам лишения свободы за хищение средств фонда «Содействие — XXI век» в размере 67 млн руб. Своей вины бывшая госслужащая не признала. Наказание она отбывала в хозяйственном отряде СИЗО. В феврале 2025 года суд предоставил госпоже Лопаевой отсрочку от наказания для воспитания несовершеннолетнего сына. Штраф она погасила полностью.

В мае 2025 года Елена Лопаева подала заявление о самобанкротстве. Суд признал ее банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. В апреле в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб. В ноябре 2025 года суд заменил осужденной наказание с лишения свободы на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней.

ООО «Шмидт и Шмидт» зарегистрировано в 2015 году в Тюмени, специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Генеральный директор Андрей Шмидт. Учредителями являются Андрей Шмидт и Алексей Шмидт.