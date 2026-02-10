Курултай Башкирии создал рабочую группу по безопасности детей

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев распорядился создать межведомственную рабочую группу по усилению безопасности детей и профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних. Решение принято на фоне инцидента с пластиковым автоматом в уфимской гимназии №16 и нападения подростка с ножом в общежитии медицинского университета. Эти случаи, по словам господина Толкачева, высветили необходимость глубокого системного анализа.

Рабочая группа должна провести аудит психологического климата в учебных заведениях, раннего выявления подростков в трудной жизненной ситуации, а затем представить конкретные предложения, в том числе по возможным изменениям в региональном законодательстве. Комиссия должна консолидировать усилия органов власти, правоохранительных структур, педагогов и родителей для создания в регионе безопасной среды для детей и подростков. Новая структура будет оценивать меры безопасности в образовательных и социальных учреждениях, совершенствование системы профилактики и противодействие опасному контенту в интернете.

Руководителем рабочей группы назначена заместитель председателя парламента региона Тамара Тансыккужина. В состав межведомственного органа вошли депутаты Госдумы и Курултая, руководители министерств и ведомств, правоохранительных органов и представители общественности.

Майя Иванова