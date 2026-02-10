В Чебоксарах возбудили уголовное дело после повреждения кровли дома

В Чебоксарах возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность») после проверки прокуратуры поврежденной крыши многоквартирного дома на улице Короленко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период со 2 по 3 февраля 2026 года произошел прогиб стропильной системы, появились трещины и повреждения обшивки стены. Жильцов 15 квартир временно переселили в специальный фонд и к родственникам. Одной из причин повреждения назвали скопление снега на крыше.

Сообщается, что капремонт кровли изначально планировался на 2037 год, однако по решению собственников срок переносили на 2023-й, затем на 2024 год.

В 2024 году по договору с Фондом капремонта проведено обследование, по итогам которого проектная организация указала на необходимость не ремонта, а реконструкции крыши с усилением конструкций. Повторное обследование, организованное МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары», допустило возможность устранения недостатков в рамках капремонта. При этом работы до настоящего времени не выполнены.

Дом введен в эксплуатацию в 2007 году, с 2015 года им управляет ООО «УК «Богданка».

Анна Кайдалова