Компания из ГК «Сатурн-Р» снизила чистую прибыль почти в 100 раз

ООО «Пермавтоучкомбинат», входящее в ГК «Сатурн-Р», по итогам 2025 года значительно снизило чистую прибыль. Как свидетельствуют данные Rusprofile, по итогам минувшего года предприятие не получило выручки. Стоит отметить, что аналогичная ситуация сложилась у «Пермавтоучкомбината» и в 2024 году. Чистая прибыль общества за 2025 год составила 81 млн руб., что в 98 раз меньше, чем в 2024 году, когда выручка составляла 6,028 млрд руб.

Единственным учредителем ООО «Пермавтоучкомбинат» является владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Ранее размер чистой прибыли в 2024 году он объяснял выплатой дивидендов за все годы деятельности, поступившие от дочернего общества — ООО «СМУ №3 Сатурн-Р». Указанное ООО ранее возводило ЖК «Арсенал».