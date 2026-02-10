В Самарской области вынесли приговор по делу о столкновении катера с сухогрузом и гибели пассажира

Волжский районный суд Самарской области признал виновным местного жителя по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По версии суда, в сентябре прошлого года днем на реке Волге вблизи пристани Шелехметь местный житель, управляя катером марки «Неман», допустил столкновение с сухогрузом «Тарту». В результате пассажир катера получил травмы, несовместимые с жизнью.

Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ на один год с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.

Руфия Кутляева