На стационарном посту полиции «Малиновка» сотрудники Госавтоинспекции досмотрели автомобиль и обнаружили килограмм синтетического наркотика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В Татарстане пресекли попытку провезти в республику килограмм наркотиков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане пресекли попытку провезти в республику килограмм наркотиков

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В салоне машины 43-летнего жителя Марий Эл полицейские изъяли более 10 свертков вещества.

По данным полиции, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Он сообщил, что приобрел запрещенные вещества для последующего сбыта на территории Верхнеуслонского района.

На жителя Марий Эл возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Анна Кайдалова