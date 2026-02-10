Минцифры предложило сертифицировать ИИ для критической инфраструктуры

Минцифры подготовило законопроект, который вводит обязательную сертификацию систем искусственного интеллекта (ИИ) высокого и критического уровня риска для работы на объектах информационной инфраструктуры, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Такие ИИ должны будут получить подтверждение соответствия требованиям безопасности ФСТЭК и ФСБ.

Проверки предполагается проводить на специальном полигоне, создаваемом министерством. После этого системы смогут допускаться к использованию в госорганах, энергетике, транспорте, финансах и телекоммуникациях.

Определять уровень риска и вести реестр допущенных систем будет Национальный центр искусственного интеллекта в сфере госуправления при правительстве. Отдельным документом позже установят требования для обязательной сертификации, включая наличие ИИ в реестре российского или евразийского софта.

Документ также предусматривает запрет на использование на критической инфраструктуре ИИ, права на которые принадлежат иностранным лицам. Авторы инициативы считают, что это снизит риски утечки данных и усилит технологический суверенитет.