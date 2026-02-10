В Глазове осудили женщину, кидавшую ножи в своего сына-подростка

Глазовский мировой суд вынес приговор 40-летней женщине, что угрожала расправой 12-летнему сыну (ст. 119 УК, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что в октябре 2025 года вечером подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, кидала ножи в сторону несовершеннолетнего сына, попутно словесно угрожая ему убийством. Первый нож попал в стену и упал на пол, второй острием попал в подушку, коей защищался пострадавший. «Он был напуган, угрозы убийством воспринимал реально»,— говорится в сообщении.

В ходе заседания подсудимая частично признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 250 часов обязательных работ. В настоящее время сын проживает с отцом.