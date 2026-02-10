Полиция нашла 25 нелегалов среди работников «Перекрестка» в Петербурге

Распределительный центр и два магазина сети супермаркетов «Перекресток» стали местом проведения миграционного рейда. Полиция установила 25 нелегалов, сообщили в региональном управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Объектами внимания правоохранителей стали складские помещения на Московском шоссе и документы персонала. Контрольные мероприятия также затронули водителей грузовиков, приезжавших на загрузку, — всего около 70 машин. За нарушения ПДД оформили десять административных протоколов.

Также полиция пришла с проверкой в два сетевых магазина — на Пулковском шоссе, 111 и улице Савушкина, 116. Документы изучили у грузчиков, работников торговых залов и охранников.

Во время рейда проверку прошли почти 300 человек, иностранными гражданами из них были 104. За нарушение миграционного законодательства составили 25 протоколов. Патенты на работу аннулировали восьмерым мигрантам, их выдворят из России.

Татьяна Титаева