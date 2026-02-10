В Башкирии закрыли движение на участке федеральной трассы до Челябинской области

С 10:45 перекрыто движение для автобусов, такси и грузовиков на участке трассы М-5 «Урал» от развязки возле деревни Федоровка (на востоке Уфы) до границы Башкирии и Челябинской области. Ограничения охватывают участок протяженностью 68 км, пересекающий территории Уфимского и Иглинского районов.

Меры связаны с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Ограничения планируют снять в 17:00, уточняют в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Майя Иванова