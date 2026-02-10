Глава Минтруда Котяков отверг идею отмены всех выплат ради выдачи жилья

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков не поддержал идею об отмене всех социальных выплат семьям в обмен на предоставление им жилья. В интервью «Эксперту» он назвал эту идею радикальной и непопулярной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

«Уверяю вас, такую постановку вопроса — все отменить, но дать жилье — далеко не все семьи поддержат», — заявил глава Минтруда.

По словам министра, для решения демографических задач необходима комплексная поддержка, включающая стабильный доход семьи. Он подчеркнул, что важны не только прямые выплаты, но и помощь в совмещении карьеры с родительством — от детсадов и школьного питания до городских лагерей.

Антон Котяков отметил, что текущий уровень рождаемости поддерживается, в том числе, за счет постоянно расширяемых социальных мер, которые должны делать опыт родительства комфортным.