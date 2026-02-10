В Бугуруслане суд рассмотрит дело в отношении наркозакладчика-иностранца

В Бугурусланский районный суд направлено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление и покушение на преступление), ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) в отношении 29-летнего гражданина ближнего зарубежья, проживавшего в Башкортостане. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

По информации ведомства, в октябре прошлого года фигуранта во время оборудования тайников для наркотических средств. 21 сверток с метадоном полицейские изъяли из тайников, еще 78 свертков обнаружили в кармане одежды задержанного. Наркотик он приобрел через переписку в мессенджере, а затем планировал распространять его в Бугуруслане.

Руфия Кутляева