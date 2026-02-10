В центре Перми закрывается кафе с интерьером в стиле культового сериала

Кафе Central Perk по мотивам известного сериала «Друзья» на ул. Екатерининской, 88, в Перми объявило о закрытии. Как указано на странице заведения «ВКонтакте», кафе прекратит работу с 13 марта. «Это решение было принято нелегко, ведь за годы существования оно стало домом для нас и многих наших гостей. Однако обстоятельства сложились так, что наша дальнейшая деятельность невозможна»,— указано в сообщении. Central Perk работал в краевой столице с 2011 года.

