Экс-начальника отдела закупок прикамской организации будут судить за получение подкупа

Нытвенский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР завершил расследование уголовного дела в отношении начальника отдела закупок одной из местных организаций. Он обвиняется в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Прикамью.

Как установило следствие, преступление было совершено в период с июля 2024 года по март 2025-го. Обвиняемый получил от менеджера по продажам компании-контрагента коммерческий подкуп на общую сумму свыше 1,3 млн руб. Подкуп предназначался за способствование фигурантом в силу занимаемой им должности беспрепятственного подписания договоров поставки продукции у компании-контрагента на общую сумму более 40 млн руб.

По ходатайству следователя на денежные средства фигуранта в сумме 500 тыс. руб. и его банковские счета наложен арест. Уголовные дела в отношении экс-начальника отдела закупок и лица, передавшего коммерческий подкуп, направлены в суд для рассмотрения по существу.