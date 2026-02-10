Из Ростовской области в Абхазию экспортировали 33,8 тонны кормов для животных

Со 2 февраля по 6 февраля из Ростовской области в Абхазию направили 33,8 тонны кормов для непродуктивных животных. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе лабораторных исследований всю продукцию признали качественной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Экспортируемый товар соответствует требованиям страны, куда его направляют.

При осуществлении ветеринарного контроля нарушений требований законодательства не выявили.

Мария Хоперская