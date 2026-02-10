В Башкирии на 74% выполнили план по выявлению владельцев недвижимости

На 1 февраля этого года план-график по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в Башкирии выполнен на 74%, сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров на совещании с главами муниципалитетов. Он подчеркнул, что работа ведется в рамках федеральной программы «Национальная система пространственных данных», чьи результаты важны для защиты прав собственников и для повышения доходов местных бюджетов от имущественных налогов.

По словам премьера, первый план-график исполнен. Во второй план-график включено более 287 тыс. объектов.

Сейчас министерство земельных и имущественных отношений республики совместно с региональным управлением Росреестра формирует региональную «дорожную карту» по повышению капитализации территорий до 2030 года. Ее планируют утвердить в начале марта. Цель мероприятий — рост стоимости экономических активов и повышение инвестиционной привлекательности республики. Типовую форму соглашения утвердило правительство России. Регионам рекомендовали заключить его в течение двух месяцев для эффективной организации кадастровых работ.

Андрей Назаров поручил администрациям районов и городов обеспечить завершение работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с планом-графиком.

Майя Иванова