Аферисты обманом женили участника СВО из Красноярска ради хищения его денег

Участники группы мошенников обманом женили участника СВО из Красноярска ради хищения его «боевых» денег. Трое подозреваемых — 38-летний житель Красноярска и две его сообщницы из Хакасии — задержаны, следствие намерено ходатайствовать перед судом об их заключении под стражу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как рассказали в управлении Следственного комитета, злоумышленники убедили бойца заключить фиктивный брак с 54-летней участницей группы якобы с целью получения больших выплат и передать им банковскую карту под предлогом сохранности денежных средств. Около 700 тыс. руб., которые поступили на карту, участники мошеннической схемы присвоили.

По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъято 11 сотовых телефонов, 18 банковских карт, сим-карты различных операторов сотовой связи и документы.

Илья Николаев

