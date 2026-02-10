В Нижнем Тагиле выплаты ребенку после смерти его мамы взыскали с врача

В Нижнем Тагиле суд решил взыскать со врача компенсацию по потере кормильца. Его признали виновным в смерти пациентки, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Хирург был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. У пациентки остался несовершеннолетний ребенок.

Жительница Нижнего Тагила скончалась в 2022 году от осложнений после операции. Хирурга, который ее проводил, признали виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Установили, что дефекты операции привели к этим осложнениям. С больницы взыскали компенсацию в 5 млн руб.

Размер компенсации рассчитали исходя из среднемесячного заработка в профессии, по которой работала погибшая, за 2021 год. Она составляет 26 тыс. руб. С хирурга взыскали компенсацию за прошедший период в размере 273,1 тыс. руб. Ежемесячно он будет выплачивать несовершеннолетнему 9 тыс. руб., сумма будет ежегодно индексироваться.

«Выплаты будут производиться до совершеннолетия ребенка (2038 год), а в случае его очного обучения — до окончания учебы, но не позднее достижения им 23 лет»,— уточнили в пресс-службе.

Решение пока не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

Анна Капустина