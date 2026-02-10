Авария на теплосетях Владивостока оставила без тепла более 14 тыс. жителей

Авария на теплосетях во Владивостоке стала причиной отключения отопления и горячей воды в 73 жилых домах и семи общеобразовательных учреждениях, сообщила региональная прокуратура. Без коммунальных услуг остались более 14 тыс. жителей города.

Передачу тепла остановили на улицах Адмирала Юмашева, Ладыгина, Адмирала Кузнецова и 4-й Флотской.

Прокуратура взяла под контроль аварийно-восстановительные работы. Ведомство также проверит соблюдение требований законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и причины ее возникновения.