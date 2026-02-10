В самарскую колонию пытались передать наркотики в геле для бритья и креме для рук

Пресечена поставка наркотиков в колонию №6 УФСИН РФ по Самарской области. Запрещенные вещества пытались передать в исправительное учреждение в упаковках геля для бритья и крема для рук. Об этом сообщает региональное УФСИН РФ.

«При досмотре продуктовой посылки, поступившей от гражданина К. для осужденного П., в двух тюбиках геля для бритья и крема для рук было обнаружено порошкообразное вещество с характерным запахом, скрытое ухищренным способом»,— говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают всех лиц, причастных к организации канала поставки наркотиков в колонию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконных приобретении, хранении, перевозке и изготовлении запрещенных веществ (ст. 228 УК РФ).

Георгий Портнов