Пермская художественная галерея завершила переезд в новое здание

Пермская художественная галерея завершила перевозку всей коллекции из временных фондохранилищ в новое здание на «Заводе Шпагина». Об этом сообщает «Новый компаньон». Всего за полтора месяца было перевезено почти 60 тыс. экспонатов. Как отмечает пресс-служба краевого правительства, сейчас сотрудники культурного учреждения занимаются распаковкой предметов, оценкой их сохранности после транспортировки, размещением произведений искусства в хранилищах нового здания. Параллельно с этими процессами продолжается монтаж новых экспозиций и подготовка их к официальному открытию.

Директор Пермской галереи Юлия Тавризян рассказала, что ко всем предметам был подобран индивидуальный способ перевозки, исходя из степени их хрупкости, материала, формы. «После прибытия на новое место ящики с музейными экспонатами какое-то время выдерживают закрытыми, чтобы установилось температурное равновесие и не образовался конденсат», — добавила она.

По словам главного хранителя Пермской галереи Ирины Николаевой, фондохранилища в новом здании спроектированы с учетом объемов и видов коллекций. «Если в здании Спасо-Преображенского собора разные коллекции хранились вместе, то теперь у каждой есть свое помещение. Это важно, так как для разных материалов существуют разные требования к условиям хранения. Новые хранилища оборудованы передвижными драйверами и сетками на рельсах — мобильными системами хранения»,— пояснила она.

Напомним, переезд галереи в новое здание начался в конце декабря 2025 года. Новое здание расположено на территории завода Шпагина. Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную. Официальное торжественное открытие новой галереи пройдет в 2026 году.