В Прикамье заметно снизилась активность телефонных мошенников

В 4 квартале 2025 года количество спам- и мошеннических звонков, поступающих жителям Пермского края, уменьшилось на 32% в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом сообщает пресс-служба «МТС». Чаще всего пермяки получали нежелательные вызовы от «финансовых организаций», «коллекторов», а также с «рекламой и опросами».

Всего за 2025 год оператор заблокировал 43 млн подозрительных звонков жителей Прикамья с помощью инструментов защиты. Общая продолжительность нежелательных вызовов за год составила около 9 млн минут, а средняя длительность такого звонка составила 13 секунд.

Директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова отметила, что раньше мошенники чаще всего звонили под видом операторов связи, а в 2025 году большое количество обманных звонков в Пермском крае касалось «выгодных» инвестиций или подработок. По ее словам, уменьшение количества спам-вызовов пермякам связано с постоянным совершенствованием ИИ-инструментов для их выявления и блокировки, а также с действием новых законов, направленных против телефонного мошенничества.