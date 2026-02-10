К участникам драки на матче «Крыльев Советов» применят дисциплинарные взыскания

Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» проведет проверку в связи с массовой дракой на матче с «КамАЗом» из Набережных Челнов. Об этом сообщила самарская команда со ссылкой на председателя Совета директоров ПФК Дмитрия Яковлева.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберемся в произошедшем и применим все необходимые дисциплинарные наказания», — приводятся слова Дмитрия Яковлева в сообщении клуба.

Массовая драка произошла на 44-й минуте контрольного матча «Крыльев Советов» с «КамАЗом» в Турции вечером в понедельник, 9 февраля. Защитник волжан Николай Рассказов вступил в конфликт с 20-летним хавбеком соперников Ацамазом Ревазовым, когда те боролись за верховой мяч.

Игрок «КамАЗа» подставил сопернику спину, затем Николай Рассказов дернул оппонента за футболку. В ответ на это Ревазов оттолкнул футболиста «Крыльев Советов» и что-то сказал. После этого Николай Рассказов ударил игрока «КамАЗа» головой и разбил ему лицо.

Ацамаз Ревазов упал на газон, и к конфликту подключились его партнеры. В результате инцидента были удалены три игрока Николай Рассказов, Максим Витюгов и один из футболистов «КамАЗа». Также на 34-й минуте из-за двух желтых карточек поле покинул играющий за «Крылья Советов» хорватский футболист Алоис Ороз.

Судьи решили завершить матч досрочно, и игра прекратилась в первом тайме со счетом 1:0 в пользу «КамАЗа».

Георгий Портнов