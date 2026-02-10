В Приморье арестовали отца за попытку зарезать 11-летнюю дочь

В Приморье расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего лица (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В преступлении обвиняют 61-летнего жителя поселка Сибирцево — следствие считает, что он пытался убить свою дочь.

«По данным следствия, 4 февраля 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату, где спала 11-летняя девочка и нанес ей ножевые ранения»,— сообщила прокуратура Приморья.

По информации минздрава Приморья, 4 февраля девочка с ножевым ранением в область сердца была доставлена в приемное отделение Черниговской центральной районной больницы. «Ситуация была критической — счет шел на минуты»,— сообщили в ведомстве. Была проведена срочная операция, которая оценивается как успешная. Через два дня пострадавшая девочка была доставлена вертолетом санитарной авиации в Краевую детскую клиническую больницу № 1 во Владивосток.

Сейчас пациентка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ее состояние стабильное. «Девочка жива и идет на поправку»,— процитировала пресс-служба минздрава главврача Краевой детской клинической больницы №1 Инна Зеленкова.

Алексей Чернышев, Владивосток