Минпромторг за 6 лет поддержал более 30 биотехнологических проектов на 5 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли РФ с 2018 по 2024 годы выделило около 5 млрд руб. на поддержку более 30 проектов в области биотехнологий. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

«С 2018 по 2024 годы Минпромторг в рамках различных механизмов поддержал более 30 проектов по организации биотехнологических производств на сумму порядка 5 млрд рублей»,— сказал министр в интервью ТАСС.

Например, как отметил господин Алиханов, была оказана поддержка Алуштинскому эфиромасличному совхозу в Крыму, который занимается выращиванием полезных культур. Особое внимание уделяется получению тимохинона из тмина, который является ценным ингредиентом для производства косметических средств, отметил министр.

В 2025 году Минпромторг поддержал создание производств низина и концентрата сывороточного белка, добавил глава министерства. Он заявил, что 2026 году планируется запуск нового завода по выпуску лимонной кислоты в Тульской области мощностью 23 тысячи тонн в год. В дальнейшем его мощности планируется увеличить на 60 тыс. тонн.