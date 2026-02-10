Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Сахалине во вторник в 11:07 местного времени (4:07 мск), в поселках на севере острова оно ощущалось силой в четыре балла, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Со слов сейсмолога, эпицентр зафиксирован в 3 км к северо-востоку от села Усково в Тымовском районе на глубине 7 км.

По информации ГУМС по Сахалинской области, сейсмособытие ощущалось как пятибалльное поселках Тымовское и селах Молодежное, Чир-Унвд, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги и Воскресеновка. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Проводится обследование жилого фонда, социально-значимых объектов и ЖКХ.

Эрнест Филипповский