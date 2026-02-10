Музей мира в Хиросиме в 2025 году фиксирует рекорд посещаемости

Посвященный последствиям американской атомной бомбардировки 1945 года Мемориальный музей мира в Хиросиме в 2025 году принял рекордное число посетителей, пишет Mainichi со ссылкой на данные местного Фонда культуры мира. Рекорды посещаемости музея обновляются третий год подряд.

По состоянию на 6 февраля число японских и иностранных посетителей музея превысило предыдущий рекордный показатель в 2 млн 264,5 тыс. человек, зафиксированный в 2024 финансовом году. Между тем, финансовый год в Японии считается с апреля, и этот показатель будет превзойден с большим отрывом.

Рост интереса японцев к самому трагическому моменту в истории страны Фонд Public Interest Inc. объясняет дестабилизацией ситуацией в мире, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Также сказалось увеличение числа иностранных туристов, произошедшего из-за ослабления иены,— в 2025 финансовом году число побывавших в музее интуристов превысило 833 тыс., что тоже является рекордом.

Мемориальный музей мира в Хиросиме с июля 2006 года внесен в список культурных ценностей Японии. Он представляет собой комплекс из двух корпусов. В Главном корпусе экспонируются материалы, дающие представление о последствиях взрыва американской атомной бомбы — массовой гибели мирных горожан, разрушениях, пожарах, воздействия радиации и лучевой болезни. Экспозиция включает аудио и видео записи выживших свидетелей военного преступления. В Восточном корпусе показана история участия Японии во Второй мировой войне.

Эрнест Филипповский