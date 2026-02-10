WSJ: Пентагон предупредил военные компании о грядущих проверках эффективности

Пентагон предупредил оборонных подрядчиков о необходимости подготовиться к тотальным проверкам эффективности. Цель проверок — выявить компании, которые, по мнению ведомства, не выполняют условия своих контрактов. Соответствующее уведомление было разослано представителям индустрии в конце прошлой недели, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Меры стали прямым следствием январского указа президента США Дональда Трампа. Указ допускает возможность расторжения контрактов с теми оборонными компаниями, которые показывают низкие результаты, но при этом направляют средства на обратный выкуп акций или выплату дивидендов.

«Мы завершили первичный аудит деятельности компаний в рамках выполнения президентского указа. Теперь мы переходим к расширенному этапу проверки, по итогам которого будут вынесены определения о несоблюдении обязательств»,— написал Майкл Даффи, заместитель министра обороны по закупкам вооружений, в электронном письме от 6 февраля, с содержанием которого ознакомилось WSJ.

Господин Даффи добавил, что после завершения этого этапа Пентагон свяжется с конкретными компаниями для начала реализации «планов по устранению нарушений». При этом он уточнил, что письмо еще не является уведомлением о нарушении указа.

Оборонные гиганты оказались в сложном положении, пытаясь угодить одновременно и Белому дому, и своим акционерам, отмечает WSJ. В ходе квартальных отчетов в конце прошлого месяца руководители RTX, General Dynamics и других корпораций подчеркивали, что инвестируют миллиарды долларов в расширение производства оружия, одновременно защищая право на выплату дивидендов.