Власти Ростовской области передали на нужды СВО 125 автомобилей

Власти Ростовской области направили на нужды СВО 125 единиц техники. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

На фронт передали внедорожники «Нива» и «УАЗ» (в том числе «Буханка», а также грузовые автомобили «КамАЗ», «Соболь» и багги «Чаборз».

Минпромторг организовывает закупки и безвозмездную передачу техники для решения задач СВО. За три военнослужащие получили более 7 тыс. транспортных средств.

Мария Хоперская