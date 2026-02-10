Спрос на франшизы в сфере строительства в Петербурге вырос в три раза за год

По итогам 2025 года спрос на франшизы в сфере строительства в Санкт-Петербурге вырос в три раза. Это стало самым высоким показателем динамики спроса на франшизы в городе, следует из данных «Авито Бизнес 360».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Второе место по росту спроса заняли франшизы в сфере аренды — за год показатель увеличился в 2,5 раза. Наибольший спрос в 2025 году наблюдался на франшизы сфере услуг (17%). Далее идут торговля (16%), общепит (13%), строительство (12%) и производство (10%).

По объему предложения также лидирует сфера торговли (29%). Далее идут сфера услуг с долей 25% и общепит с долей 16%. На сферу красоты и здоровья пришлось 10%, а на сферу IT — 7%.

Артемий Чулков