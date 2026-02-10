В Республике Алтай создадут министерство по национальной политике
Комитет по национальной политике Республики Алтай будет преобразован в одноименное министерство. О своем решении глава региона Андрей Турчак сообщил на сессии госсобрания — эл курултая.
Глава Республики Алтай Андрей Турчак
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Сессия проходит 10 февраля. Министерство будет подчинено главе республики. «Кандидатуру министра представлю вам на согласование уже на следующей сессии в марте»,— сказал глава республики.
В настоящее время комитет по нацполитике и связям с общественностью Республики Алтай возглавляет Людмила Варванец.