Постпред при ОБСЕ: РФ не заинтересована в возобновлении формата СММ на Украине

Россия не видит необходимости восстанавливать специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине, так как реальные переговоры по урегулированию ведутся вне этой площадки. Об этом сообщил новый постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Повторение формата СММ нам не нужно. Реальное урегулирование и переговоры сейчас идут в других форматах»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что многие представители западных стран на встречах в Вене заявляют о готовности к диалогу, но при условии прекращени боевых действий. По их словам, только после этого ОБСЕ сможет проявить свой потенциал в мониторинге, разведении сторон и верификации.