На пляже Румынии обнаружили обломки БПЛА

На черноморском побережье Румынии, на пляже курорта Мамая, обнаружены обломки беспилотника. Об этом сообщили представители Береговой охраны Румынии, передает ТАСС.

Металлические фрагменты, выброшенные на берег волнами, нашел прохожий. Он вызвал экстренные службы, после чего полиция оцепила место находки и выставила охрану.

Министр обороны страны Раду Мируцэ в интервью Antena 3 сообщил, что к изучению обломков привлечены эксперты Минобороны и службы госбезопасности. Прокуратура уезда Констанца уже начала официальное расследование.