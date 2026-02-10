США готовят масштабный контракт на создание лекарств от радиации

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) инициировал программу по созданию медицинских средств защиты от радиационных и ядерных угроз. Ведомство готовится заключить многолетний контракт на разработку препаратов для лечения тяжелых поражений органов, вызванных облучением, следует из документации, опубликованной на сайте управления закупками США.

Институт ищет компании, которые способны создать средства защиты от радиации. Ведомство указывает на рост опасений, связанных с потенциальным применением радиологического или ядерного оружия. Среди возможных сценариев рассматриваются атаки на ядерные объекты, использование «грязных бомб» и преднамеренное заражение радиацией общественных мест, воды или продуктов питания.

В документах подчеркивается «острая необходимость» в инструментах для борьбы с острым лучевым синдромом. Особое внимание уделяется стратегиям лечения «многоорганных поражений и восстановления функций критически важных органов после облучения».

Программа, которую инициирует институт, не предполагает фундаментальных научных исследований. Власти планируют опираться на уже существующие перспективные наработки от бизнеса и университетов, отмечается в документации.