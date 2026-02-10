Посол Терехин: российские специалисты поучаствуют в строительстве АЭС в Эфиопии

Дипломат Евгений Терехин сообщил, что уже в ближайшие время российские специалисты могут приехать в Эфиопию, чтобы оценить место под строительство атомной электростанции. Фактически это станет стартом предпроектной стадии возведения энергетического объекта, заявил ТАСС посол России в Эфиопии.

Господин Терехин объяснил, что сотрудничество Москвы и Аддис-Абебы в области атомной энергетики «вышло на траекторию практической реализации» после того, как «Росатом» и Электроэнергетическая корпорация Эфиопии в сентябре 2025 года подписали План действий по развитию проекта атомной электростанции. «Этот документ предусматривает не только проработку строительства АЭС российского дизайна, но и масштабную программу подготовки кадров»,— рассказал посол.

В феврале 2025 года Россия и Эфиопия утвердили дорожную карту на трехлетний период, отметил дипломат. Обучение эфиопских инженеров и физиков атомным технологиям выделено в отдельный приоритетный трек, сказал господин Терехин. «Без квалифицированного национального персонала запуск столь сложного объекта невозможен»,— отметил он.

По словам господина Терехина, «институциональная база для проекта также сформирована»: 17 октября 2025 года создана Эфиопская комиссия по ядерной энергии. «Ее глава Сандокан Дебебе в декабре прошлого года посетил Калининскую АЭС в Тверской области и подписал с "Росатомом" соглашение о неразглашении, что открывает доступ к детальному изучению наших технологий»,— подчеркнул дипломат.