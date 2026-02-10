WP: Белый дом за год почти удвоил масштабы применения ИИ в госсекторе США

К концу 2025 года количество «случаев использования» искусственного интеллекта (ИИ) в госсекторе США выросло почти вдвое — с 1684 до 2987, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные 29 федеральных ведомств. При этом сотни из них классифицируются как «высокозначимые»: ИИ теперь принимает решения, напрямую влияющие на права, безопасность и здоровье граждан.

Департамент по делам ветеранов (VA) лидирует по числу проектов, в которых используются нейросети (174). ИИ в этом ведомстве помогает прогнозировать риск суицидов, готовить пациентов к операциям и анализировать данные для начисления льгот. Министерство здравоохранения и социальных служб сообщило о 89 проектах, связанных с медицинским обслуживанием: в частности, ИИ там используют для клинических испытаний и отслеживания доступности вакцин.

ФБР и Минюст используют нейросети для анализа больших массивов текста и изображений. Пентагон разрабатывает «агентурные» системы ИИ, способные самостоятельно принимать решения в ходе боевых действий. Также нейросетями пользуется Министерство внутренней безопасности (DHS) и иммиграционная служба (ICE). Они внедрили системы распознавания лиц и ИИ-алгоритмы от компании Palantir для выявления нелегалов, подлежащих депортации.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа развернула масштабную кампанию по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) во все структуры федерального правительства. Под лозунгом «Build, Baby, Build!» («Строить, детка, строить!») Белый дом распорядился устранить любые бюрократические преграды, мешающие внедрению инноваций, отмечает издание.