В Астраханской области построят новый завод с инвестициями 184 млн рублей

В Астраханской области построят завод по выпуску полиэтиленовых труб. Новое производство, ориентированное на российские и международные стандарты, разместится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос», сообщили в пресс-службе губернатора.

Инициатором и инвестором проекта выступает АО «Волжский трубный завод» (ВТЗ), один из ведущих российских производителей трубной продукции. Общий объем вложений в строительство и оснащение производства оцениваются в 184,4 млн руб.

Волжский трубный завод основан в 1970 году. ВТЗ выпускает бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической, автомобильной промышленности, машиностроения и теплоэнергетики. По данным за 2021 год, выручка предприятия составила 76 млрд руб., чистые убытки — 5,5 млрд руб. Стоимость активов — 858 млн руб. По состоянию на 31 декабря 2024 года стоимость чистых активов АО «ВТЗ» составила 7,8 млрд руб. В январе 2026 года юрлицо было ликвидировано путем реорганизации в форме присоединения к ПАО «Трубная металлургическая компания».

Реализовывать проект будет новое ООО «Астраханский трубный завод», которое уже получила статус резидента ОЭЗ. Предприятие будет специализироваться на выпуске однослойных полиэтиленовых труб (ПНД) диаметром от 20 до 630 мм. Данная продукция применяется в системах водоснабжения, дренажа, напорной канализации и для транспортировки газообразного топлива. Реализация проекта позволит создать около 50 новых рабочих мест в регионе.

ООО «Астраханский трубный завод» зарегистрировано в селе Волжском Наримановского района в ноябре 2025 года. Директором и единственным учредителем значится волгоградский предприниматель Кирилл Лисунов.

Нина Шевченко